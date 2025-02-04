В Самаре закрывается переживший пожар ресторан на 9-й Просеке

Связано ли закрытие ресторана с недавним пожаром, неизвестно. После происшествия заведение несколько дней не работало, но со 2 ноября вновь открыло свои двери для посетителей. Сейчас же речь идет не о полном закрытии, а о переезде. Владельцы заведения говорят, что скоро оно откроется по новому адресу. Но где это будет и когда произойдет, пока не рассказывают.