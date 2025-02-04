В Самаре закрывается переживший пожар ресторан на 9-й Просеке

Ресторан Prosecco9, который расположен на 9-й Просеке в Самаре, закрывается. Об этом сообщается в группе заведения ВКонтакте 3 февраля.
Напомним, что 27 октября 2024 года в ресторане произошел пожар. Из него эвакуировали 145 человек. Площадь пожара тогда составила около 150 квадратных метров, а на месте ЧП работали 92 пожарных-спасателя. Потушили этот пожар только глубокой ночью.
Связано ли закрытие ресторана с недавним пожаром, неизвестно. После происшествия заведение несколько дней не работало, но со 2 ноября вновь открыло свои двери для посетителей. Сейчас же речь идет не о полном закрытии, а о переезде. Владельцы заведения говорят, что скоро оно откроется по новому адресу. Но где это будет и когда произойдет, пока не рассказывают.