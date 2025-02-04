Диверсификация и немного налички: в каком виде белорусам лучше хранить деньги

Реальная заработная плата у белорусов по итогам января-ноября 2024-го выросла на 12% до более чем 2,2 тысячи белорусских рублей. За декабрь она увеличилась еще на 300 рублей, но обольщаться не стоит. Резкий рост декабрьской заработной платы объясняется новогодней премией или выплатой 13-й зарплаты.
На этот год белорусское правительство заложило рост средней номинальной заработной платы по стране до уровня 2,4 тысячи рублей. Предполагается, что этого будет вполне достаточно, чтобы перекрыть ожидаемый рост цен.
Однако, несмотря на прогнозируемый рост доходов населения, белорусы все равно задумываются, как им не только сохранить, но и преумножить свои доходы. А с учетом колебаний на валютном рынке, главный вопрос — в какой валюте.
В каком виде лучше хранить свои деньги и обязательно ли для этого покупать доллары или евро, корреспондент Sputnik обсудил с финансовым аналитиком, членом CFA Institute Александром Шкутом.
Как составить инвестиционный портфель
На самом деле универсального ответа на вопрос, в какой валюте лучше хранить деньги и сбережения, нет, потому что инвестиционный портфель всегда зависит от персональных характеристик инвестора. Но есть то, на что стоит обратить внимание, и первое — это в каких валютах у инвестора будут в будущем обязательства.
Шкут пояснил, что инвестиционный портфель всегда нужно составлять с учетом того, расходы в какой валюте предполагаются у человека. А еще выбор валют зависит от других активов инвестора.
«У финансово грамотных людей обязательно должна быть “подушка безопасности”, это те деньги, которыми при непредвиденных обстоятельствах можно будет покрывать расходы на ближайшие шесть месяцев. Часть этих денег можно хранить наличными, остальные — размещать на краткосрочные депозиты», — отметил финансовый аналитик.
Второй принцип, на который можно опираться при выборе валюты и конкретного инструмента, более универсален и подходит для любых активов, — это диверсификация.
Несмотря на то, что у инвестора траты могут быть в основном внутри Беларуси, все равно портфель нужно диверсифицировать, то есть состоять он должен из разных валют и видов финансовых инструментов.
Сам выбор может зависеть от предпочтений инвестора и его отношения к риску. Например, распределение может быть следующим: 50% составят белорусские рубли, по 25% — доллары и евро.
«На текущий момент целесообразно добавлять евро в портфель, потому что европейская валюта достаточно сильно снизилась, а покупать какой-то актив по более низким ценам всегда выгоднее», — добавил он.
Если у человека есть траты и в других зарубежных валютах, например, в российских рублях, потому что он часто ездит в Россию по работе и для отдыха, а возможно даже имеет доход в российской или другой валюте, то ему целесообразно рассматривать инвестиции через зарубежные финансовые институты.
«Например, в России процентные ставки на текущий момент существенно выше, можно даже найти варианты с 18−22% годовых. Но подобные инвестиции для тех, кто живет в Беларуси и тратит деньги внутри страны, могут не сильно подойти из-за высоких транзакционных издержек», — отметил Шкут.
Если же белорус периодически выезжает за рубеж, например, в отпуск, и не имеет больших трат в каких-то специфических валютах, то идеальный для него вариант, по мнению эксперта, диверсификация портфеля между инструментами в долларах, евро и белорусских рублях.
Где и как хранить деньги
Наличными стоит хранить только те деньги, которые могут потребоваться в каких-то экстраординарных случаях, например, при отключении интернета или блокировке банковского счета.
По его мнению, небольшую сумму наличных можно иметь для финансовой безопасности, а все остальные деньги лучше хранить в финансовых инструментах, которые дают некоторую доходность, чтобы покупательная способность активов не уменьшалась за счет инфляции.
Само по себе хранение валюты на счетах до востребования не дает доходности, поэтому следует инвестировать в банковские депозиты, облигации, токены и другие доступные инструменты, пояснил эксперт по финансам.
При этом он отметил, что для «подушки безопасности» не так принципиальна ставка, в данном случае важна возможность быстро снять деньги, чтобы воспользоваться ими.
«Если говорить про более долгосрочные вложения, то самый доступный способ инвестировать — это депозиты в белорусских рублях. Открывать их можно по принципу лесенки, то есть периодически оформлять новые депозиты на 5, 7 или 13 месяцев с возможностью их пополнения», — рассказал собеседник агентства.
Как пояснил эксперт, такой принцип повышает ликвидность денег, так как деньги не «замораживаются» на одном депозите, а постоянно перемещаются с одного депозита на другой, как по лестнице.
«Также исключается риск изменения ставок. Так, если процентная ставка резко увеличится, деньги можно быстро реинвестировать на депозит с более выгодными условиями», — добавил он.
Для более продвинутых инвесторов из Беларуси, финансовый аналитик рекомендует вкладываться в облигации.
«В них намного сложнее разобраться, чем в депозитах, но они могут давать более высокую доходность», — подчеркнул Шкут.
Кроме того, собеседник напомнил, что для белорусов до сих пор остается открытым рынок токенов и криптовалюты. Однако в этом классе активов нужно быть очень аккуратными, так как можно потерять все деньги, ведь это не депозит со 100% гарантией сохранности денег.