Диверсификация и немного налички: в каком виде белорусам лучше хранить деньги

На самом деле универсального ответа на вопрос, в какой валюте лучше хранить деньги и сбережения, нет, потому что инвестиционный портфель всегда зависит от персональных характеристик инвестора. Но есть то, на что стоит обратить внимание, и первое — это в каких валютах у инвестора будут в будущем обязательства.