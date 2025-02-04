Почему крупнейшая джинсовая компания уходит из Ростовской области

— Не хотелось бы, чтобы такие предприятия были уничтожены — говорит Екатерина Стенякина. — Они системообразующие, на них работают около трех тысяч человек. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в министерстве промышленности на это обратили внимание. Новошахтинск, Шахты, Гуково, Зверево — это шахтерские территории, которые граничат с Луганской Народной Республикой. Текстильная промышленность там исторически создавалась для того, чтобы женам шахтеров было где работать.