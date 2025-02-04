Почему крупнейшая джинсовая компания уходит из Ростовской области

Собственнику выгоднее открывать производство в других странах, несмотря на то, что свое в Ростовской области он практически не модернизировал. Драматизм ситуации в том, что фабрики расположены в шахтерских городах, где сегодня и без того сложно найти работу.
Собственник компании Gloria Jeans Владимир Мельников принял решение закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске из-за «отсутствия новых технологий» и дефицита специалистов. По его словам, производство становится убыточным из-за высокой стоимости рабочей силы и других затрат (на электроэнергию, импортные материалы). Он отмечает, что средняя зарплата швей в Ростовской области составляет 75 — 100 тысяч рублей, что делает производство невыгодным. При этом во Вьетнаме, по данным порталов о приеме на работу, швеи зарабатывают сумму, эквивалентную 10 — 18 тысячам рублей. В пресс-службе предприятия «РГ» подтвердили, что местные власти о предстоящем «высвобождении персонала» уведомлены.
Компания планирует перенести производство в азиатские страны — например, во Вьетнам и Бангладеш — из-за более низких затрат на рабочую силу и материалы. Это решение вызывает обеспокоенность у местных властей и депутатов, которые стремятся сохранить производство.
Ранее работники фабрик пожаловались на текущую ситуацию в соцсетях врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю. Он пообещал в ней разобраться.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина представляет шахтерские территории региона в нижней палате парламента. По ее словам, она обратилась к Минпромторгу РФ с просьбой найти новых инвесторов для поддержки местных фабрик.
— Не хотелось бы, чтобы такие предприятия были уничтожены — говорит Екатерина Стенякина. — Они системообразующие, на них работают около трех тысяч человек. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в министерстве промышленности на это обратили внимание. Новошахтинск, Шахты, Гуково, Зверево — это шахтерские территории, которые граничат с Луганской Народной Республикой. Текстильная промышленность там исторически создавалась для того, чтобы женам шахтеров было где работать.
По ее словам, производственные площадки компании в Звереве и Гукове (150 и 130 человек) тоже закрываются. А это маленькие города, где также очень сложно с работой.
Власти Ростовской области сейчас активно работают над решением проблемы трудоустройства высвобожденного персонала. Закрытие фабрик не только лишает людей работы, но и снижает налоговые доходы. Gloria Jeans была основным отечественным производителем одежды, и уход компании может иметь долгосрочные последствия для региональной экономики.
Примечательно, что сейчас для развития отечественных брендов — идеальное время. Уход западных компаний, а также мода на отечественное способствует появлению новых имен в индустрии моды.
— На самом деле мне очень обидно, что «Глория джинс» приняла такое решение, потому что в Москве после ухода западных брендов компания получила самые лучшие торговые площадки, где они теперь продают свою одежду, — говорит Екатерина Стенякина.
По ее мнению, в Ростовской области сегодня — большое количество локальных брендов, которые уже вышли на федеральный уровень и пользуются популярностью. Например, ростовская компания DNK, бушлат которой на одной из выставок в прошлом году примерил президент России Владимир Путин.
— Представители DNK мне неоднократно жаловались, что если у них появляется необходимость размещать заказы в других странах, то они приходят с браком. Поэтому гораздо лучше иметь свое производство под боком, где ты от начала до конца контролируешь процесс. Вот поэтому я вижу хорошие перспективы у легкой промышленности в нашей стране, — считает Екатерина Стенякина.
— Труд швей будет востребован, — соглашается дизайнер и основатель российской торговой марки VickyMails Виктория Маилян. — У нас сейчас легкая промышленность на подъеме, пусть даже не на таком быстром и заметном, но он налицо. Именно в небольшие предприятия эти швеи могут трудоустроиться сейчас, а завтра, возможно, такой пласт небольших предприятий станет значительным и заметным. Профессионалы своего дела работу найдут обязательно.
Примечательно, что после того как новость о закрытии на прошлой неделе получила резонанс, Владимир Мельников уточнил, что они будут не закрыты, а проданы. Покупателей уже ищут.
Власти региона отреагировали и на это. Они намерены сохранить мощности швейных предприятий и персонал «Глории джинс». Как написал в телеграм-канале Юрий Слюсарь, с возможными инвесторами уже идут переговоры.
— Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами, — заявил врио губернатора.
По словам одного из работников предприятия, на фабриках «Глории» действительно хороший соцпакет и нормальная по местным меркам зарплата, но старые цеха давно нуждаются в реконструкции.
Между тем.
Консультанты службы занятости помогают сотрудникам «Глории джинс» найти новую работу, сообщается на портале областного правительства. Организована работа пунктов предувольнительных консультаций на производственных объектах компании, рассказал начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
— Карьерные консультанты центров занятости проводят анкетирование, предлагают варианты трудоустройства и переобучения. Сегодня банк вакансий Ростовской области содержит 37,6 тысячи предложений работы, в том числе по профессии швея — более двух тысяч, — комментирует Сергей Григорян.
Предприятия легкой промышленности, а также компании смежных отраслей, в том числе оборонно-промышленного комплекса, готовы принимать высвобождаемых работников на актуальные вакансии с возможностью переобучения на рабочем месте, а также вакансии, которые не требуют специальных навыков и опыта работы.
Ранее обособленные подразделения корпорации «Глория джинс» подали сведения на цифровой платформе «Работа России» о ликвидации деятельности до конца марта 2025 года. Численность планируемых к высвобождению работников — более 2,5 тысячи человек.