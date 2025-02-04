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Сочинская компания построит мост, который свяжет Россию и КНДР

Автомобильный мост между Россией и КНДР построит компания из Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Сочинская компания станет исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста, который свяжет Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республика. Он будет пролегать над рекой Туманной в Приморском крае. Мост должны построить до 31 декабря 2026 года.

Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о назначении компании исполнителем опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что компания из Сочи является единственным подрядчиком Дальневосточного ФКУ в сфере строительства дорог в 2025—2026 годах в рамках строительства мостового перехода.

Соглашение о строительстве пограничного моста через реку Туманная подписали в июне 2024 года во время государственного визита Владимира Путина в КНДР.