Сочинская компания построит мост, который свяжет Россию и КНДР

Сочинская компания станет исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста, который свяжет Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республика. Он будет пролегать над рекой Туманной в Приморском крае. Мост должны построить до 31 декабря 2026 года.