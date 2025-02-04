Из Приморья в КНДР: выбран подрядчик на постройку моста через реку Туманную

Согласно документу, «ТоннельЮжСтрой» назначено единственным подрядчиком Федерального казённого учреждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе». Работы будут выполняться в 2025—2026 годах. Компании разрешено привлекать субподрядчиков, но при этом она должна взять на себя не менее 60% от общего объёма обязательств по государственному контракту.