Из Приморья в КНДР: выбран подрядчик на постройку моста через реку Туманную

Правительство России выбрало исполнителя для строительства автомобильного моста через реку Туманная на границе Приморского края с КНДР. Работы по проектированию и возведению объекта поручены сочинской компании «ТоннельЮжСтрой», а завершить их планируется к концу 2026 года. Такое решение закреплено в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, «ТоннельЮжСтрой» назначено единственным подрядчиком Федерального казённого учреждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе». Работы будут выполняться в 2025—2026 годах. Компании разрешено привлекать субподрядчиков, но при этом она должна взять на себя не менее 60% от общего объёма обязательств по государственному контракту.
Идея возведения моста получила развитие после государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Тогда между странами было подписано соглашение о строительстве пограничного перехода.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «ТоннельЮжСтрой» было зарегистрировано в декабре 2023 года. Основное направление деятельности компании — строительство мостов и тоннелей.