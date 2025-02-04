Прямые поезда могут запустить в столицы соседних регионов из Самары

Так, в планах запуск новых железнодорожных маршрутов, связывающих несколько регионов. Тогда жители Самары смогут удобно добираться на новых скоростных поездах до Уфы, Саратова, Оренбурга, Саранска и Пензы. Также планируется продлить маршрут поезда из Казани в Ульяновск до Сызрани. Пока они находятся на стадии разработки.