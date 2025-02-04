Прямые поезда могут запустить в столицы соседних регионов из Самары

В Самаре могут появиться новые прямые железнодорожные маршруты, связывающие город с соседними регионами. Об этом рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на пресс-конференции 30 января.
Так, в планах запуск новых железнодорожных маршрутов, связывающих несколько регионов. Тогда жители Самары смогут удобно добираться на новых скоростных поездах до Уфы, Саратова, Оренбурга, Саранска и Пензы. Также планируется продлить маршрут поезда из Казани в Ульяновск до Сызрани. Пока они находятся на стадии разработки.
Кроме того, в ближайшие годы железнодорожники планируют развитие локальных направлений. Речь идет о продлении маршрутов Тольятти — Новокуйбышевск до Безенчука и Чапаевск — Безенчук, а также создание кольцевого маршрута Самара — Сызрань — Жигулевск.
Напомним, с 13 января 2025 года была запущена «Ласточка», которая теперь связывает Тольятти, Новокуйбышевск и Самару.