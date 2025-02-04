Минсктранс изменит маршруты ряда автобусов из-за ввода новых станций метро

Также с 10 февраля отменится работа троллейбусов № 43 и 51. Это тоже связано с открытием новых станций метро, и чтобы снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть на время реконструкции путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской.