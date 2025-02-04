Минсктранс изменит маршруты ряда автобусов из-за ввода новых станций метро

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Руководство «Минсктранса» приняло решение с 10 февраля внести изменения в некоторые автобусные маршруты, сообщила пресс-служба транспортной столичной компании.
Связано это решение с открытием новых станций 3-й линии метрополитена и перераспределением пассажиропотоков.
Так, с 10 февраля изменится маршрут автобуса № 53 «ДС Дружная — Ландера». Теперь он будет ездить от остановки «Брестская» по улице Леонида Левина, площади Старый аэропорт, улице Николы Теслы, проспекту Мира, улицам Жуковского, Толстого до остановки «Дружная» в обоих направлениях.
Также изменится маршрут автобуса № 107 «ДС Кунцевщина — Корженевского», он будет ездить от проспекта Жукова по улицам Брилевской, Вирской, Казинца и далее по маршруту при движении в направлении остановки «Корженевского» без выполнения посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Брилевская».
В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Казинца по улице Брилевской, проспекту Жукова и далее по маршруту.
Маршрут автобуса № 111 будет сокращен со стороны железнодорожной станции «Минск-Южный» до остановки «Вокзал».
Также с 10 февраля отменится работа троллейбусов № 43 и 51. Это тоже связано с открытием новых станций метро, и чтобы снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть на время реконструкции путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской.
Смена названий остановок
С 10 февраля будут переименованы некоторые остановочные пункты. В частности, остановка «Слуцкі Гасцінец» будет называться «Станцыя метро Слуцкі Гасцінец» («Станция метро Слуцкий Гостинец»).
Остановки «Дзіцячая бальніца», которые расположены по улицам Осиповичская и Лейтенанта Кижеватова, будут называться «Станцыя метро Немаршанскі сад» («Станция метро Неморшанский сад»).