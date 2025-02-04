МАРТ: белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары»

Напомним, что кредит «на родныя тавары» под 4% на три года ввело белорусское правительство. Представитель МАРТ уточнила, что за время действия постановления Совета министров № 992 по 1 января 2025 года было заключено 109,7 тысячи кредитных договоров на общую сумму 573,4 миллиона рублей.