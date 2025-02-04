МАРТ: белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары»

МАРТ сказал, что белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары». Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучила заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного развития и торговли Наталья Черепович.
Напомним, что кредит «на родныя тавары» под 4% на три года ввело белорусское правительство. Представитель МАРТ уточнила, что за время действия постановления Совета министров № 992 по 1 января 2025 года было заключено 109,7 тысячи кредитных договоров на общую сумму 573,4 миллиона рублей.
— А фактически было выдано кредитов на сумму 453 миллиона рублей, — подчеркнула Черепович.
Ранее мы писали, что белорусы стали пить меньше водки, плодовых и виноградных вин.
Кстати, Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: «Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины».
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