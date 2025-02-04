Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ: белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары»

МАРТ сказал про заключение 109,7 тысячи кредитов «на родныя тавары».

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, что белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары». Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучила заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного развития и торговли Наталья Черепович.

Напомним, что кредит «на родныя тавары» под 4% на три года ввело белорусское правительство. Представитель МАРТ уточнила, что за время действия постановления Совета министров № 992 по 1 января 2025 года было заключено 109,7 тысячи кредитных договоров на общую сумму 573,4 миллиона рублей.

— А фактически было выдано кредитов на сумму 453 миллиона рублей, — подчеркнула Черепович.

Ранее мы писали, что белорусы стали пить меньше водки, плодовых и виноградных вин.

Кстати, Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: «Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины».

А еще одинокая пенсионерка из Минска сэкономила на продуктах по социальной скидке около 13,8 рубля в месяц: «Бесплатно досталась крупная курица».