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Жители Ростовской области в феврале получат пенсию с индексацией на 9,5%

В Ростовской области в феврале свыше 1 млн жителей получат дополнительно проиндексированные пенсии. Об этом сообщает пресс-служба отделения СФР по Ростовской области.

В январе 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3%, а в феврале соцвыплаты проиндексировали до уровня фактической инфляции — до 9,5%.

Проиндексированные пенсии жители получат в феврале.

«Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. Все выплаты будут начислены автоматически», — говорится в сообщении СФР по Ростовской области.

После доиндексации средний размер страховой пенсии по старости в феврале для жителей региона составит 22 679, 34 рублей, средняя прибавка к пенсии — 2 208, 92 рублей.

В этом году пенсии будут проиндексированы также и для работающих пенсионеров.

Вопрос по пенсии можно задать позвонив по номеру единого контакт-центра: 8−800−100−00−01. Режим работы региональной линии — с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Обратиться за консультацией также можно в социальных сетях Отделения СФР по Ростовской области: ВКонтакте и Одноклассники.