Жители Ростовской области в феврале получат пенсию с индексацией на 9,5%

Вопрос по пенсии можно задать позвонив по номеру единого контакт-центра: 8−800−100−00−01. Режим работы региональной линии — с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Обратиться за консультацией также можно в социальных сетях Отделения СФР по Ростовской области: ВКонтакте и Одноклассники .