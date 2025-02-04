На борьбу с саранчой на Кубани выделили 1,6 млн рублей, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Ранее стало известно, что Кубань может подвергнуться в 2025 году нашествию саранчи. Краснодарский край, а также еще 20 регионов России будут находиться в зоне максимального риска. Уточняется, что в прошлом году таких территорий было 14. Причина — аномально теплая зима.
В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что с 2023 года из регионального бюджета выделяются средства, компенсирующие аграриям до 90% их затрат на борьбу с саранчой. В наступившем 2025 году на это предусмотрено 1,6 млн рублей.
Необходимые рекомендации и методы борьбы с этим вредителем аграрии могут получить в филиале Рссельхозцентра.