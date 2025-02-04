На борьбу с саранчой на Кубани выделили 1,6 млн рублей

Ранее стало известно, что Кубань может подвергнуться в 2025 году нашествию саранчи. Краснодарский край, а также еще 20 регионов России будут находиться в зоне максимального риска. Уточняется, что в прошлом году таких территорий было 14. Причина — аномально теплая зима.