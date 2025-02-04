«Мебель, телевизоры, холодильники, стиральные машины». МАРТ перечислил товары, которые чаще всего покупают белорусы в кредит под 4%

Она уточнила, что кредит «на родныя товары» под 4% на три года дает возможность белорусам купить все необходимое по списку, который состоит из 29 товарных групп (подробнее — здесь). Представитель МАРТ обратила внимание, что наибольшей популярностью пользуются стиральные машины, телевизоры, холодильники. Также в числе популярных товаров, на которые берут выгодный кредит белорусы, оказались мебель, плиты, духовые шкафы. Черепович заметила, что белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары».