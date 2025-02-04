«Мебель, телевизоры, холодильники, стиральные машины». МАРТ перечислил товары, которые чаще всего покупают белорусы в кредит под 4%

МАРТ сообщил, что белорусы чаще покупают в кредит «на родныя тавары» под 4% холодильники, телевизоры, мебель. Подробности в эфире ОНТ сказала заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного развития и торговли Наталья Черепович.
Она уточнила, что кредит «на родныя товары» под 4% на три года дает возможность белорусам купить все необходимое по списку, который состоит из 29 товарных групп (подробнее — здесь). Представитель МАРТ обратила внимание, что наибольшей популярностью пользуются стиральные машины, телевизоры, холодильники. Также в числе популярных товаров, на которые берут выгодный кредит белорусы, оказались мебель, плиты, духовые шкафы. Черепович заметила, что белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары».
Ранее МАРТ изменил регулирование цен для монополистов в Беларуси.
Тем временем одинокая пенсионерка из Минска сэкономила на продуктах по социальной скидке около 13,8 рубля в месяц: «Бесплатно досталась крупная курица».
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