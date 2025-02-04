Депутаты ускорят вывоз незаконных киосков с улиц Екатеринбурга

Депутаты также заинтересовались контролем со стороны районных администраций, чтобы убранные киоски не возвращали обратно через некоторое время. Чаплыгин уточнил, что и сами екатеринбуржцы отправляют данные о незаконных киосках на специальный геопортал. «Мы стали размещать на незаконных торговых точках QR-коды, чтобы люди могли сообщить о них», — добавил глава департамента.