Депутаты ускорят вывоз незаконных киосков с улиц Екатеринбурга

Незаконно установленные точки торговли хотят убирать с улиц Екатеринбурга быстрее. Об этом заявил на комиссии по экономическому развитию городской думы директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.
По словам главы департамента, в настоящее время владельцам торговых точек дается пять дней для добровольного выноса таких объектов. Чаплыгин предложил сократить этот срок до трех часов после уведомления для незаконно установленных палаток, передвижных объектов и до 24 часов — для киосков, павильонов.
Депутат Антон Швалев отметил, что следует сократить срок и для принудительного выноса торговых точек. Сейчас этот период длится до 45 дней.
Сейчас примерно 60% незаконно установленных павильонов выносятся добровольно, остальные — в принудительном порядке. В 2025 году почти 30 млн рублей заложено в бюджете на вынос торговых объектов.
Депутаты также заинтересовались контролем со стороны районных администраций, чтобы убранные киоски не возвращали обратно через некоторое время. Чаплыгин уточнил, что и сами екатеринбуржцы отправляют данные о незаконных киосках на специальный геопортал. «Мы стали размещать на незаконных торговых точках QR-коды, чтобы люди могли сообщить о них», — добавил глава департамента.
Другая проблема, которую затронул депутат Сергей Козлов, касалась федеральных земель. Он заявил, что владельцы киосков устанавливают их возле вузов, например УрФУ. «Они уже подошли к стене института, и университет с ними ничего сделать не может», — сообщил Козлов.
Максим Филиппович.