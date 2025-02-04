Количество реализуемых проектов КРТ увеличится в 2025 году

«В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150. В их рамках город продолжит осуществлять контроль и мониторинг установленных этапов КРТ, а также проектное сопровождение инвесторов», — рассказал Владимир Ефимов.