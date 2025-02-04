Количество реализуемых проектов КРТ увеличится в 2025 году

В 2025 году в столице начнется реализация не менее 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150. В их рамках город продолжит осуществлять контроль и мониторинг установленных этапов КРТ, а также проектное сопровождение инвесторов», — рассказал Владимир Ефимов.
Реализация проекта означает, что для редевелопмента территории назначен оператор КРТ, определен инвестор и заключен соответствующий договор с городом.
«В рамках договоров о КРТ закрепляются основные этапы реализации проекта, включая подготовку проекта планировки территории, проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Исполнение обязательств по договору обеспечивается банковской гарантией, из суммы которой может быть истребована неустойка за просрочку выполнения мероприятия. Город со своей стороны помогает в решении отдельных вопросов, включая принятие при необходимости решений об изъятии объектов недвижимости», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.