На инфраструктуру для туристического комплекса под Воронежем выделят еще 485 млн

В апреле 2023 года ООО «Торгово-строительное предприятие “Воронежстройкомплекс”» Алексея и Игоря Вороновых выиграло подряд на строительство сетей и инженерных сооружений водоснабжения для «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта впоследствии выросла до 246,6 млн руб. Сроки его исполнения сдвинулись с октября 2024 года на май 2025-го. На сегодня работы выполнены на 239,4 млн руб., оплачено 218,5 млн.