Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Казахстана

«В ряде стран, в том числе в США, Китае и России, уже успешно реализуются проекты, в рамках которых задействованы беспилотные транспортные средства. Сам рынок беспилотных транспортных средств имеет огромный потенциал. По прогнозам экспертов в ближайшее время здесь ожидается экспоненциальный рост на этом рынке. Например, к 2035 году рынок беспилотных транспортных средств составит 3 триллиона долларов США, рост почти в 100 раз», — сказал министр.