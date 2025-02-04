Востребованные вакансии в Иркутской области сосредоточены в сфере туризма

Специалисты рассказали о самых востребованных вакансиях в Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, большинство из них связано со сферой туризма. Аналитики рассматривали сразу несколько районов: Ольхонский, Слюдянский и Иркутский.
Стоит отметить, что на Ольхоне солнце светит аж 250 дней в году, а это почти на месяц больше, чем в Сочи! Соответственно, работодатели заинтересованы в привлечении новых сотрудников. Так, в Байкальске от 50 тысяч рублей предлагают машинисту-оператору и слесарю-обходчику, которые готовы заниматься обслуживанием канатной дороги.
В архитектурно-этнографический музей «Тальцы» требуется экскурсовод, зарплата которого начинается от 47 тысяч рублей. Туда же нужен мастер столярно-плотницких работ. Обещают, что он будет получать от 50 тысяч.
Один из отелей на Ольхоне ищет швейцара. Работодатели готовы предоставить жилье при трудоустройстве и зарплату от 30 тысяч. Помимо этого, на острове есть потребность в официантах, барменах и администраторах, зарплата — от 50 до 100 тысяч, их также обеспечивают жильем и трехразовым питанием.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рыбаков срочно эвакуируют со льда Байкала из-за многочисленных трещин.