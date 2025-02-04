Востребованные вакансии в Иркутской области сосредоточены в сфере туризма

Стоит отметить, что на Ольхоне солнце светит аж 250 дней в году, а это почти на месяц больше, чем в Сочи! Соответственно, работодатели заинтересованы в привлечении новых сотрудников. Так, в Байкальске от 50 тысяч рублей предлагают машинисту-оператору и слесарю-обходчику, которые готовы заниматься обслуживанием канатной дороги.