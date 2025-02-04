На западе столицы построили 43 дома по программе реновации

С начала реализации программы реновации в девяти районах Западного административного округа (ЗАО) возвели 43 новостройки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Всего в ЗАО в программу вошло 548 старых домов. Новые квартиры с улучшенной отделкой и ремонтом получат примерно 104 тысячи жителей округа.
«За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах. Больше всего построили в Можайском районе — девять новых домов, следом идут Проспект Вернадского и Фили-Давыдково — по восемь жилых комплексов. Завершает рейтинг район Очаково-Матвеевское — там появилось семь новостроек. Из 43 комплексов 41 уже передали под заселение», — уточнил Владислав Овчинский.
Территорию возле новостроек благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, а также обустраивают детские и спортивные площадки и зоны отдыха.
«На сегодня в Западном административном округе ключи от квартир в новостройках по программе реновации получили свыше 20,8 тысячи москвичей. Большинство из них оформили документы на новое жилье в районе Очаково-Матвеевское — около 4,5 тысячи человек. В районах Фили-Давыдково и Можайский договоры заключили свыше 4,3 тысячи горожан в каждом. Еще более 3,1 тысячи и около 2,3 тысячи жителей стали правообладателями новых квартир в районах Проспект Вернадского и Солнцево соответственно», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Процесс возведения домов по программе реновации контролирует Комитет государственного строительного надзора города. Как пояснил председатель ведомства Антон Слободчиков, в рамках контрольно-надзорных мероприятий инспекторы проверяют соответствие возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации. Специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве следят за тем, чтобы отделочные работы проводились по стандартам, утвержденным Правительством Москвы. Это гарантирует качество и безопасность новостроек при их дальнейшей эксплуатации.
Чтобы упростить процесс переезда, предусмотрена возможность записаться на осмотр предложенных городом квартир онлайн, через суперсервис «Переезд по программе реновации». Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Когда проект договора будет готов, можно выбрать удобное время для его подписания. При необходимости жители в онлайн-режиме могут записаться на прием к нотариусу, а также направить в столичный Департамент городского имущества свои личные и правоустанавливающие документы. Кроме того, доступен сервис по вызову грузчиков для оказания бесплатной помощи в переезде из старой квартиры в новую. Необходимо только выбрать удобные дату и время и ждать специалистов, которые перевезут вещи.
Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации». Благодаря ей можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.
Ранее Мэр Москвы сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».