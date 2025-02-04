На западе столицы построили 43 дома по программе реновации

Чтобы упростить процесс переезда, предусмотрена возможность записаться на осмотр предложенных городом квартир онлайн, через суперсервис «Переезд по программе реновации». Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Когда проект договора будет готов, можно выбрать удобное время для его подписания. При необходимости жители в онлайн-режиме могут записаться на прием к нотариусу, а также направить в столичный Департамент городского имущества свои личные и правоустанавливающие документы. Кроме того, доступен сервис по вызову грузчиков для оказания бесплатной помощи в переезде из старой квартиры в новую. Необходимо только выбрать удобные дату и время и ждать специалистов, которые перевезут вещи.