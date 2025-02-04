Тысячи свердловчан остались без электричества из-за долгов

Для возобновления подачи электроэнергии в дома свердловчанам придется не только погасить долги, но и оплатить работы по ограничению. При этом само отключение стало крайней мерой для воздействия на должников. Сейчас Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» пытается взыскать оплату через суд с 31 тыс. жителей области.