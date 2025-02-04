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Тысячи свердловчан остались без электричества из-за долгов

«ЭнергосбыТ Плюс» отключил электричество более 11 тыс. свердловчан за долги.

Источник: Reuters

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в 2024 году отключил электричество 11 780 жителям региона за долги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для возобновления подачи электроэнергии в дома свердловчанам придется не только погасить долги, но и оплатить работы по ограничению. При этом само отключение стало крайней мерой для воздействия на должников. Сейчас Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» пытается взыскать оплату через суд с 31 тыс. жителей области.

В прошлом году за долги на сумму более 10 млн рублей было отключено отопление в бизнес-центре «Манхэттен». Управляющая компания объекта не оплачивала счета с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года. Уведомления о задолженности УК игнорировала.

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