Завод по производству масла в Шушенском попал под суд из-за вредных выбросов

На территории предприятия находится котельная, дым которой стал беспокоить сельчан. При этом владельцы фирмы, которая работает уже более 20 лет, утверждали, что переработка подсолнечника — экологически чистое дело. Кроме того, по словам бизнесменов, производство расположено в промзоне, где «раньше не было жилых домов».