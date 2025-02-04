Завод по производству масла в Шушенском попал под суд из-за вредных выбросов

Прокуратура признала незаконной работу завода по производству масла в Шушенском Красноярского края. Как уточнила пресс-служба надзорного ведомства, компания «Шушенское масло» не соблюдала требования экологического законодательства.
На территории предприятия находится котельная, дым которой стал беспокоить сельчан. При этом владельцы фирмы, которая работает уже более 20 лет, утверждали, что переработка подсолнечника — экологически чистое дело. Кроме того, по словам бизнесменов, производство расположено в промзоне, где «раньше не было жилых домов».
Прокурорская проверка показала, что в компании нет нормативов допустимых выбросов из трубы, санитарно-защитной зоны, газовоздушная смесь не очищается. Производственный контроль также отсутствовал.
— Исследования воздуха вокруг завода показали, что содержание опасных канцерогенов превышает фоновую пробу в 39 раз, — сообщили в ведомстве.
В итоге против завода завели сразу четыре административных дела. Теперь компания обязана устранить экологические нарушения.