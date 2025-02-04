Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод по производству масла в Шушенском попал под суд из-за вредных выбросов

В Красноярском крае работу завода по производству масла признали незаконной.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура признала незаконной работу завода по производству масла в Шушенском Красноярского края. Как уточнила пресс-служба надзорного ведомства, компания «Шушенское масло» не соблюдала требования экологического законодательства.

На территории предприятия находится котельная, дым которой стал беспокоить сельчан. При этом владельцы фирмы, которая работает уже более 20 лет, утверждали, что переработка подсолнечника — экологически чистое дело. Кроме того, по словам бизнесменов, производство расположено в промзоне, где «раньше не было жилых домов».

Прокурорская проверка показала, что в компании нет нормативов допустимых выбросов из трубы, санитарно-защитной зоны, газовоздушная смесь не очищается. Производственный контроль также отсутствовал.

— Исследования воздуха вокруг завода показали, что содержание опасных канцерогенов превышает фоновую пробу в 39 раз, — сообщили в ведомстве.

В итоге против завода завели сразу четыре административных дела. Теперь компания обязана устранить экологические нарушения.

Прокуратура