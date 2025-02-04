В Екатеринбурге утвердили еще два участка под КРТ

Так, больше девяти тысяч квадратных метров расположены в Пионерском микрорайоне. Они находятся в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера. Еще 3,6 тысячи квадратных метров в микрорайоне Сибирском: территория находится на пересечении Сибирского тракта и переулка Базового.