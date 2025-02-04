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В Екатеринбурге утвердили еще два участка под КРТ

Мэрия Екатеринбурга утвердила еще два участка в рамках комплексного развития территорий.

Мэрия Екатеринбурга утвердила еще два участка, которые попадут под программу комплексного развития территорий. Их общая площадь достигает 12,7 тысячи квадратных метров.

Так, больше девяти тысяч квадратных метров расположены в Пионерском микрорайоне. Они находятся в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера. Еще 3,6 тысячи квадратных метров в микрорайоне Сибирском: территория находится на пересечении Сибирского тракта и переулка Базового.

Сносу подлежат пять многоквартирных домов, построенных в 1950—1960-х годах. Так, снесут дома № 21 и 21а на улице Блюхера, дома № 17 и 19 в переулке Шадринском и дом № 22 по Сибирскому тракту.

На данный момент в Екатеринбурге реализуются 14 проектов КРТ. В рамках работ построят 850 тысяч квадратных метров жилья.