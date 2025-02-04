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Кубанский завод хочет запустить в серийное производство 3D-принтеры

Оборудование готово к запуску. Принтеры смогут работать с нержавеющей сталью, алюминием, никелем, титаном и медью.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетили производственные корпуса Южного завода тяжелого станкостроения в кубанской столице. На территории завода имени Седина установлено современное оборудование, включая станки и обрабатывающие центры. Это позволило увеличить производственные мощности, повысить эффективность работы и улучшить качество продукции.

— Личное участие Дениса Валентиновича Мантурова помогло восстановить станкостроение в Краснодарском крае — возродить легендарный завод имени Седина. Сегодня, как и 100 лет назад здесь производят станки, но уже с учетом современных требований, — отметил Вениамин Кондратьев.

Юго-Западный технологический союз намерен наладить массовое производство 3D-принтеров, способных печатать металлические детали с помощью технологии селективного лазерного плавления.

На данный момент уже готовы к выпуску комплексы, а многолазерные системы с расширенными зонами обработки находятся в процессе разработки.

Эти принтеры смогут работать с такими материалами, как нержавеющая сталь, алюминий, никель, титан и медные сплавы.

Денису Мантурову, Вениамину Кондратьеву и Антону Алиханову продемонстрировали горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр и пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр с системой числового программного управления, разработанные в России.

С момента открытия завода в 2016 году, который ранее назывался заводом имени Седина, ЮЗТС получил государственную поддержку в размере более 1,1 миллиарда рублей на обновление оборудования, запуск новых производственных мощностей и выпуск продукции, которая может заменить импортные аналоги.

Фонд развития промышленности Краснодарского края выделил заводу 676 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.