Кубанский завод хочет запустить в серийное производство 3D-принтеры

— Личное участие Дениса Валентиновича Мантурова помогло восстановить станкостроение в Краснодарском крае — возродить легендарный завод имени Седина. Сегодня, как и 100 лет назад здесь производят станки, но уже с учетом современных требований, — отметил Вениамин Кондратьев.