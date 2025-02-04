В Волгограде стоимость услуг речных трамвайчиков вырастет на 12%

Так, на водных маршрутах «Красноармейск — Вязовая Грива», «Тулака — х. Бобыли о. Сарпинский», «Обувная фабрика — х. Бобыли о. Сарпинский» стоимость взрослого билета вырастет с 67 до 75 рублей, детского с 35 до 43 рублей, провоза багажа с 63 до 67 рублей.