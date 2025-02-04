Нововоронеж получит 1,5 млрд рублей на развитие территории

Денежные средства будут направлены городу в рамках соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Воронежской области. Протокол о реализации соглашения был подписан генеральным директором ГК Алексеем Лихачевым и губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Партнерство Росатома, региональных правительств и муниципальных властей создало широкий спектр возможностей для улучшения жизни населения в регионах. Это большая и кропотливая работа, которая дает очевидные результаты — дополнительные средства, что является хорошим подспорьем, учитывая дефицит муниципальных бюджетов. Для более комплексного подхода с этого года план мероприятий будет разрабатываться не на год, а на трехлетний период, что позволит учесть потребности территорий в долгосрочной перспективе.
«В Нововоронеже была создана уникальная модель взаимодействия областной, местной власти и атомной отрасли, которая с течением времени доказала свою эффективность. За 13 лет город атомщиков преобразился, став одним из лучших атомных городов страны. Уверен, что новые преобразования сделают его еще лучше», — сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Планируется, что объем бюджетных отчислений Нововоронежу в 2025 году составит 495 млн рублей, в 2026 году — 515 млн рублей, в 2027 году — 535 млн рублей.
На эти средства капитально отремонтируют образовательные, спортивные, культурные учреждения, благоустроят дворовые территории и общественные пространства, модернизируют городскую инфраструктуру.
Так, будет выполнен капремонт школы № 2 и № 3, ремонт Культурно-досугового центра, кинотеатра «Уран», Дома детского творчества, продолжится благоустройство городского парка, дворовых территорий многоквартирных домов и многое другое. Будет произведена модернизация канализационных сетей, реконструирован магистральный водопровод в районе гаражного кооператива «Спутник», напорный канализационный коллектор по ул. Набережной, построена повышающая насосная станция на водопроводных сетях в районе индивидуальной жилой застройки. Часть средств будет направлена на внедрение цифровой платформы «Умный город» и разработку мастер-плана по развитию городской территории.
«Главный приоритет в работе Нововоронежской АЭС — безопасная и надежная выработка электроэнергии. Для производственных успехов важно создавать нашим сотрудникам, их семьям, жителям города благоприятные и комфортные условия для работы и жизни. И нам это удается. К примеру, благодаря мероприятиям, реализованным в рамках соглашения, доля населения, активно занимающегося физкультурой и спортом, увеличилась вдвое», — отметил директор атомной станции Владимир Поваров.