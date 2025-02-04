Нововоронеж получит 1,5 млрд рублей на развитие территории

Партнерство Росатома, региональных правительств и муниципальных властей создало широкий спектр возможностей для улучшения жизни населения в регионах. Это большая и кропотливая работа, которая дает очевидные результаты — дополнительные средства, что является хорошим подспорьем, учитывая дефицит муниципальных бюджетов. Для более комплексного подхода с этого года план мероприятий будет разрабатываться не на год, а на трехлетний период, что позволит учесть потребности территорий в долгосрочной перспективе.