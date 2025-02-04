В Омске компания подбрасывала строительный мусор в контейнеры ТКО

Регоператор «Магнит» провёл контрольную закупку и выяснил, что компания «Грузовичкоф», занимающаяся в том числе и утилизацией строительного мусора, на самом деле подбрасывает строительные отходы в контейнеры для сбора ТКО. За вывоз ТКО платит население, поэтому компания фактически перекладывала свою ответственность, при этом беря деньги за сомнительную услугу. Если компания ещё раз нарушит закон таким образом, то лишится транспортного средства.