Что известно о редкоземельных металлах Украины, которые потребовал Трамп

Подробности сделки об ископаемых в обмен на вооружение
Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять вооружение Киеву при условии обмена на редкоземельные металлы.
«Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — цитирует Трампа AP.
Президент подчеркнул, что США вкладывают миллионы долларов, а Киев в ответ должен поставить редкие полезные ископаемые.
Такой «обмен» — инициатива не только Дональда Трампа. Предложение о совместной разработке редких минералов команде американского лидера еще до выборов сделал Владимир Зеленский. Украинский президент представил республиканцам свой «план победы» с пунктом про добычу ресурсов в октябре 2024 года. Об этом сообщала Financial Times (FT), а позднее информацию подтвердил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. В интервью газете La Repubblica он уточнил, что на переговорах с Вашингтоном шла речь о месторождении лития и титана.
New York Times раскрыли, что переговоры о добыче редкоземельных металлов с Украиной ранее вела администрация Байдена. Соглашение было готово, но Зеленский дважды откладывал подписание документа. Предполагается, что он делал это намеренно, чтобы предложить сделку Трампу и представить ее как раннюю победу новой администрации Белого дома. Киев готов заплатить редкими ресурсами за поддержку США.
Редкоземельные сокровища Украины
Украине действительно есть что предложить США в обмен на военную поддержку. На территории страны располагаются крупнейшие в Европе запасы подземных ресурсов.
На карте редкоземельных металлов от think-tank организации Dixi Group указаны месторождение стронция в восточной части Украины, циркония — в центральной, скандия — в западной, бериллия — в северной, лития — в южной. Причем запасы последнего металла по предварительным оценкам составляют 500 тыс. тонн. Литий, который также называют «белым золотом», используется для выпуска стекла, керамики, без него не обойтись в металлургии, ядерной энергетике и авиастроении.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины ранее публиковало данные о том, что на территории страны обнаружено 5% всех мировых запасов «критического сырья», среди них 17 редкоземельных металлов.
Перспективы реализации сделки
После того как Дональд Трамп озвучил условия оказания военной поддержки Киеву в обмен на редкие ресурсы, украинские СМИ заявили, что значительная часть месторождений теперь находятся под контролем России.
Американский портал OilPrice в январе сообщил об утрате Киевом контроля над двумя из четырех месторождения лития.
Издание «Суспiльне» процитировало статью The Washington Post, вышедшую в августе 2022 года, в которой журналисты опубликовали данные канадской компании по изучению геополитических рисков SecDev. По оценке экспертов, стоимость украинских энергетических, металлических и минеральных ресурсов, которые ушли под контроль России, составляла $12,4 трлн. Москва еще в 2022 году заняла территории, на которых сконцентрированы 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных и других важных минералов, включая литий. К 2025 году ситуация поменялась и не в пользу Украины.
В январе эксперт по национальной безопасности и основатель компании Ecological Futures Group Род Шуновер оценил Украину с ее месторождениями как «многообещающего партнера» для ЕС.
«Если контроль будет восстановлен, эти ресурсы со временем могут стать основой стратегической независимости Европы в отношении критически важных минералов», — цитирует Шуновера РБК.
В США также заинтересованы в поставках редкоземельных ископаемых.
«Эта война — про деньги», — сказал в прошлом месяце Fox News сенатор Линдси Грэм, представляющий Южную Каролину.
Союзник Трампа объяснил, что американский президент намерен заключить сделку с Украиной, чтобы вернуть гигантские финансовые вложения в военную помощь Киеву и «обогатиться за счёт редкоземельных минералов». «Это выгодная сделка для Украины и для нас, и он собирается установить мир», — заявил он.