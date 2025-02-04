Что известно о редкоземельных металлах Украины, которые потребовал Трамп

Издание «Суспiльне» процитировало статью The Washington Post, вышедшую в августе 2022 года, в которой журналисты опубликовали данные канадской компании по изучению геополитических рисков SecDev. По оценке экспертов, стоимость украинских энергетических, металлических и минеральных ресурсов, которые ушли под контроль России, составляла $12,4 трлн. Москва еще в 2022 году заняла территории, на которых сконцентрированы 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных и других важных минералов, включая литий. К 2025 году ситуация поменялась и не в пользу Украины.