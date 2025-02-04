Дептранс проиграл суд против ликвидируемого МП «Пассажиравтотранс»

«Пассажиравтотранс» был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО «СамараАвтоГаз». Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика «Ранд-Транс». При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.