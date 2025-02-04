Дептранс проиграл суд против ликвидируемого МП «Пассажиравтотранс»

Как поясняли Волга Ньюс в дептрансе, иски направлены на взыскание задолженности прошлых лет. Она складывается из субсидий, которые не были закрыты отчетными документами.
Согласно материалам суда, МП получало деньги от городской администрации в целях предупреждения банкротства. Потратить их можно было на обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг, на погашение долгов, перечисление зарплат и обязательных платежей. Но, как заявили в департаменте, выяснилось, что «Пассажиравтотранс» направил часть средств на иные цели. Поэтому предприятие не смогло подтвердить достижение значения результатов предоставления субсидии.
Однако во время процесса МП удалось доказать, что деньги были потрачены на погашение кредитов и оплату услуг, в том числе коммунальных. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска департамента.
Тем не менее МП «Пассажиравтотранс» сейчас проходит процедуру ликвидации, несмотря на то что рассматривалась возможность сохранения «Пассажиравтотранса» в составе другого юридического лица — муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление». На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении замглавы департамента транспорта и директора ТТУ Михаила Ефремова.
«Пассажиравтотранс» был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО «СамараАвтоГаз». Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика «Ранд-Транс». При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.