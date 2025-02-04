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В Екатеринбурге построят высотку рядом с гостиницей «Большой Урал»

Госэкспертиза одобрила строительство офисника рядом с гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге.

Историко-культурная экспертиза одобрила проект строительства 12-этажного офисного здания рядом с гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге. Документ опубликован на официальном сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно проекту, здание планируется возвести между улицами Мамина-Сибиряка и Красноармейской. Таким образом, новый офисник расположится между гостиницей и недостроем «Атомстройкомплекса». Заказчиком проекта выступает индивидуальный предприниматель Иван Шулев, который развивает ресторанный бизнес и доставку еды.

ЕАН писал, что гостиницу «Большой Урал» могли реконструировать. Интерес к объекту проявлял застройщик Prinzip. Однако первый проект не прошел госэкспертизу.

недвижимость