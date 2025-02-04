В Екатеринбурге построят высотку рядом с гостиницей «Большой Урал»

Согласно проекту, здание планируется возвести между улицами Мамина-Сибиряка и Красноармейской. Таким образом, новый офисник расположится между гостиницей и недостроем «Атомстройкомплекса». Заказчиком проекта выступает индивидуальный предприниматель Иван Шулев, который развивает ресторанный бизнес и доставку еды.