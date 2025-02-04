В Башкирии ипотечные заёмщики нарастили свои долги.

По итогам 2024 года в Башкирии сумма просроченных платежей по ипотеке увеличилась на 91%, следует из данных компании «Долговой консультант». В то же время её общая доля меньше 0,4% от объёма ипотечного портфеля.
Всего по ипотечным договорам жители Башкирии на 1 января должны выплатить банкам 742,3 млрд рублей. Сумма «просрочки» на начало года составляла 2,77 млрд руб. Год и два назад эта цифра была почти в два раза меньше — 1,45 млрд руб. Кроме того, за 2023 год просроченная задолженность не только не выросла, но даже уменьшилась на 1%.
Эксперты указывают, что более точно ситуацию за 2024 год можно будет оценить только весной: ЦБ классифицирует задолженность как просроченную, когда заёмщики не платят 90 и более дней.
«В октябре, ноябре и декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале-апреле текущего года», — прокомментировали в «Долговом консультанте». Предварительно объём просроченной ипотечной задолженности по стране эксперты оценивают как увеличившийся в 11 раз по сравнению с 2023-м.
По «толщине» ипотечного портфеля Башкирия уступает только обеим столицам и пяти регионам: Московской, Краснодарской, Свердловской, Тюменской областям и Татарии. Доля «просрочки» в Башкирии меньше среднероссийской (0,37% против 0,45%).
Ранее Башинформ рассказывал о ситуации на ипотечном рынке в республике и о сокращении объёма ипотечных займов на треть.