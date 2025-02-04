В Башкирии ипотечные заёмщики нарастили свои долги.

Всего по ипотечным договорам жители Башкирии на 1 января должны выплатить банкам 742,3 млрд рублей. Сумма «просрочки» на начало года составляла 2,77 млрд руб. Год и два назад эта цифра была почти в два раза меньше — 1,45 млрд руб. Кроме того, за 2023 год просроченная задолженность не только не выросла, но даже уменьшилась на 1%.