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В двух районах Волгограда готовятся сносить три аварийных дома

Они находятся в Красноармейском и Тракторозаводском районе.

Администрация Волгограда объявила тендеры на выбор организаций, которые займутся демонтажом трех аварийных зданий.

В список объектов вошли дом № 7 на улице Копецкого и дом № 7 на улице Бобровской, расположенные в Красноармейском районе, а также дом № 12 в переулке Фабричном, находящийся в Тракторозаводском районе.

До этого из указанных домов было переселено примерно 90 человек. Жители получили новые квартиры или финансовую компенсацию. Процесс переселения осуществлялся в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда», которая с 2025 года будет переформатирована в проект «Инфраструктура для жизни».

Компании, которые выиграют тендеры, должны будут провести снос зданий, общая площадь которых превышает 1300 квадратных метров, организовать вывоз и утилизацию строительных отходов, а также выполнить благоустройство территории после завершения работ.

В мэрии пояснили, что эти мероприятия являются частью масштабной 10-летней программы, направленной на улучшение жилищных условий в Волгограде. Программа включает в себя расселение граждан из аварийного жилья и последующий снос таких зданий для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

недвижимость