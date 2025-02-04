В двух районах Волгограда готовятся сносить три аварийных дома

До этого из указанных домов было переселено примерно 90 человек. Жители получили новые квартиры или финансовую компенсацию. Процесс переселения осуществлялся в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда», которая с 2025 года будет переформатирована в проект «Инфраструктура для жизни».