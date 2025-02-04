В январе деловая активность в Казахстане замедлилась

В январе 2025 года деловая активность замедлилась, но показатель остается в положительной зоне с февраля прошлого года, составив 50,2. Об этом рассказал директор департамента по денежно-кредитной политике Национального банка Рустем Оразалин, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу монетарного регулятора.
Показатель замедлился из-за снижения деловой активности в производстве и услугах до 49,9 и 49,7, соответственно (с 50,4 и 50,2 в декабре 2024 года), в которых индекс перешел в отрицательную зону. В положительной зоне показатель оказался только в торговле и строительстве, составив 51,6 и 51,2, соответственно (в декабре 2024 года — 52,1 и 53,9, соответственно). В горнодобывающей промышленности, несмотря на небольшой рост до 49,9 (с 48,3), индекс остается еще в негативной зоне.
Индекс бизнес-климата (ИБК) в январе 2025 года продемонстрировал улучшение. Оценки и текущих, и будущих условий ведения бизнеса улучшились. В результате индекс бизнес-климата увеличился, составив 12,8. Индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области роста.
По оценкам предприятий, спрос на их продукцию и услуги увеличился. Несмотря на замедление, наибольший спрос был отмечен в строительстве. Спрос по экономике в целом демонстрирует рост, но в разрезе отраслей отмечено разнонаправленное изменение. Респонденты положительно отметили изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно, особенно ухудшилась оценка налоговой нагрузки.
Напомним, во время расширенного заседания правительства с участием президента 28 января вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил снизить порог НДС до 15 млн тенге. Премьер-министр Олжас Бектенов во время заседания заявил о необходимости повышения ставки НДС при снижении социального налога и обязательных пенсионных выплат работодателей.
«Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит — на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя», — сказал Олжас Бектенов.
Сегодня в Казахстане рассматривается вопрос увеличения ставки НДС с 12% до 20%.