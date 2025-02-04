Аварийный дом на Краснодонцев в Нижнем Новгороде снесут за 39 млн рублей

Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 11 июля 2020 года в квартире на шестом этаже. Пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. Основной причиной ЧП считается утечка газа из некачественного шланга, установленного в декабре 2019 года.