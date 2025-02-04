В Минсвязи рассказали, что тормозит запуск 5G в Беларуси

Также уже разработаны требования по качеству, требования по территории, требования по развитию каждого оператора. Однако, по словам главы минсвязи, есть вещи, которые «притормаживают этот процесс».
Речь идет о закупке оборудования — самих железных конструкций базовых станций.
— Мы их закупаем в Китае, но ищем дополнительные производственные мощности. Мы надеемся заключить договоры по сборке таких станций здесь у нас, на «Промсвязи». Если все получится, то это ускорит сам процесс. У нас уже есть желающие в лице поставщиков, требования к базовым станциям тоже есть.
Кстати, о проблемах с поставками оборудования для 5G мы писали еще летом прошлого года.
Источник Office Life в ИКТ-среде тогда отмечал, что эти вопросы решаемы.
— Да, западное оборудование сложно приобрести. Есть риски и с китайцами. Но уже появились аналоги.
Впервые о внедрении в Беларуси 5G заговорили около пяти лет назад.