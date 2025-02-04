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В Минсвязи рассказали, что тормозит запуск 5G в Беларуси

Проект указа по развитию технологии 5G уже подготовлен и находится на рассмотрении в Администрации президента. Об этом в интервью БелТА рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган.

Также уже разработаны требования по качеству, требования по территории, требования по развитию каждого оператора. Однако, по словам главы минсвязи, есть вещи, которые «притормаживают этот процесс».

Речь идет о закупке оборудования — самих железных конструкций базовых станций.

— Мы их закупаем в Китае, но ищем дополнительные производственные мощности. Мы надеемся заключить договоры по сборке таких станций здесь у нас, на «Промсвязи». Если все получится, то это ускорит сам процесс. У нас уже есть желающие в лице поставщиков, требования к базовым станциям тоже есть.

Кстати, о проблемах с поставками оборудования для 5G мы писали еще летом прошлого года.

Источник Office Life в ИКТ-среде тогда отмечал, что эти вопросы решаемы.

— Да, западное оборудование сложно приобрести. Есть риски и с китайцами. Но уже появились аналоги.

Впервые о внедрении в Беларуси 5G заговорили около пяти лет назад.