В Минсвязи рассказали, что тормозит запуск 5G в Беларуси

— Мы их закупаем в Китае, но ищем дополнительные производственные мощности. Мы надеемся заключить договоры по сборке таких станций здесь у нас, на «Промсвязи». Если все получится, то это ускорит сам процесс. У нас уже есть желающие в лице поставщиков, требования к базовым станциям тоже есть.