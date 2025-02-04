В Приморье очередное громкое банкротство. Настала очередь «Дальполиметалла»

Арбитражный суд Приморского края во вторник по заявлению хабаровской компании «Амур Машинери энд Сервисес» (бывший дилер компании Caterpillar в ДФО) начал банкротство АО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл”» (один из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата). Это уже вторая попытка обанкротить градообразующее предприятие Дальнегорска, сообщает ИА PrimaMedia.
В отношении должника введена процедура временного наблюдения сроком на 6 месяцев. Иск от «Амур Машинери энд Сервисес» поступил в суд 7 ноября 2024 года. Сумма исковых требований — 6 млн 292 тыс. рублей, что совсем немного для крупного предприятия. Но есть данные, что общая сумма задолженности «Дальполиметалла» перед «Амур Машинери Энд Сервисес» превышает $286 млн, она подтверждена решениями судов по двум делам.
«Амур Машинери» с 2015 года входит в состав группы Borusan (Турция), располагает сетью офисов, складами запасных частей и сервисными центрами в нескольких регионах Дальнего Востока. География деятельности — Приморский край, Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области, Еврейская автономная область.
В мае 2024 года губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что «Дальполиметалл» находится в сложном экономическом положении, не исключен вариант смены собственников.
Он пояснил, что в составе владельцев предприятия есть иностранцы, поэтому оно не может претендовать на получение льгот и субсидий из краевого бюджета.
«Мы тем инвесторам, так называемым, или учредителям, или хозяевам, которые находятся за рубежом, не можем оказывать меры поддержки, потому что у компании в составе учредителей находится иностранец из недружественного государства. Поэтому краевые меры поддержки сегодня не могут быть предоставлены “Дальполиметаллу”. Собственники же пока своих средств не вкладывают. Наверное, там произойдет то же самое, что произошло с “Дальнегорским ГОКом” (национализирован в 2024 году — прим. ред.). Будут проведены определенные мероприятия, куда выводились денежные средства, каким образом. Есть Росфинмониторинг, который тоже посмотрит все зарубежные счета. Ну и, наверное, нужно подбирать какого-либо инвестора, который обладает достаточным финансовым ресурсом, который сможет провести необходимые геологоразведочные работы», — пояснил глава Приморья.
«Дальполиметалл» осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку, эксплуатирует шесть месторождений. Общая мощность добычи — порядка 1 млн тонн руды в год. Компания не раскрывает собственников. Согласно отчету за 2019 год (последняя опубликованная информация), основным владельцем «Дальполиметалла» являлась кипрская Chanam Limited (67% капитала). Еще по 16,5% владели Wanester Management Limited и Mimoro Constructions Ltd (обе — Кипр).
Отметим, что «Дальполиметалл» уже наступал на грабли процедуры банкротства. Весной 2016 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) ввел процедуру наблюдения в отношении комбината, в октябре того же года — внешнее управление. В 2017 году суд утвердил мировое соглашение ГМК с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве. Сумма основного долга составила 8,5 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд рублей перед ООО «Лимкар» (Московская область).
Выручка «Дальполиметалла» за 2023 год — 3,6 млрд рублей, чистый убыток — 165,5 млн рублей. Данные за 2024 год компания ещё не раскрывала.
В ноябре 2022 года Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил в полном объёме иск прокурора Приморья об обращения в доход государства более 340 млн рублей незаконного дохода бывшего депутата Государственной Думы РФ IV и V созывов Василия Усольцева.
Ранее прокуратура Приморского края провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства экс-депутатом. Было установлено, что Усольцев, в нарушение запрета, установленного законодательством о статусе депутата, лично и через подконтрольные ему организации занимался коммерческой деятельностью в Приморском крае, сообщал «Интерфакс» (18+).
Через подставных лиц Усольцев учредил ряд юридических лиц, с их помощью в период с 2001 по 2011 годы приобрел около 420 млн акций ОАО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл”», в результате чего стал участвовать в деятельности по управлению акционерным обществом, принимать управленческие и стратегические решения для его функционирования и развития, получая прибыль для себя и подконтрольных ему лиц. В целях извлечения прибыли Усольцев через подконтрольные ему организации проводил обмен и продажу акций предприятия. В результате незаконной предпринимательской деятельности Усольцев получил доход в размере более 340 млн рублей.
Полученный доход Усольцев, являясь депутатом Государственной Думы Российской Федерации IV и V созывов, скрывал от декларирования и контроля.
В связи с выявленными нарушениями прокурор края Сергей Столяров обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства более 340 млн рублей незаконно полученного Усольцевым дохода.