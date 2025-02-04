Суд арестовал незавершенные объекты стройбазы в Заостровке по иску мэрии

Согласно сервису 2ГИС, на ул. Фоминской, 41, в двухэтажном нежилом здании располагаются компании «Строй-Центр» и шиномонтаж «Онлайн-шина». В системе Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Строй-Центр» создано в 2015 году и зарегистрировано по ул. Фоминской, 41. Единственным собственником и директором организации является Ильяс Сафиуллин, владеющий также ООО «ТД “Строй-Центр”». По сведениям сайта «Строй-Центра», компания работает на рынке железобетонных изделий с 2007 года. Приоритетные направления деятельности — изготовление ЖБИ, производство ЖБК, керамзитобетонных блоков и нестандартных изделий.