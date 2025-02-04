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Суд арестовал незавершенные объекты стройбазы в Заостровке по иску мэрии

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление департамента земельных отношений администрации города Перми об обеспечении иска.

Источник: 2GIS

Согласно материалам дела, суд наложил арест на пять объектов незавершенного строительства по ул. Фоминской, 41. Самый крупный из них имеет площадь 1 тыс. кв. м, остальные — 752, 576, 447 и 12,3 кв. м.

Суд также запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Прикамью осуществлять госрегистрацию прав на объекты незавершенного строительства, фигурирующие в деле.

В конце декабря «Ъ-Прикамье» сообщал, что городской департамент земельных отношений обратился в суд с требованием к торгово-производственной компании «Строй-Центр» изъять незавершенные строения в Заостровке путем продажи их на публичных торгах. Соответствующее заявление было подано 20 декабря.

Согласно сервису 2ГИС, на ул. Фоминской, 41, в двухэтажном нежилом здании располагаются компании «Строй-Центр» и шиномонтаж «Онлайн-шина». В системе Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Строй-Центр» создано в 2015 году и зарегистрировано по ул. Фоминской, 41. Единственным собственником и директором организации является Ильяс Сафиуллин, владеющий также ООО «ТД “Строй-Центр”». По сведениям сайта «Строй-Центра», компания работает на рынке железобетонных изделий с 2007 года. Приоритетные направления деятельности — изготовление ЖБИ, производство ЖБК, керамзитобетонных блоков и нестандартных изделий.