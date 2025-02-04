Молодым семьям в Хабаровском крае помогут улучшить жилищные условия

Больше 120 миллионов рублей выделят на улучшение жилищных условий молодых семей в Хабаровском крае в 2025 году. Благодаря этой поддержке 45 семей смогут приобрести новое жилье. Программа реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В начале февраля в Хабаровске и в начале марта в Комсомольске стартует прием документов от молодых семей, желающих участвовать в краевой программе строительства и покупки жилья в этом году. Размер поддержки увеличен до 1,8 миллиона рублей.
«Порядок участия в краевой программе определяется датой признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Выделенные средства можно использовать для строительства квартиры или дома, а также для покупки готового жилья у застройщика», — рассказали в министерстве строительства края.
По программе жилье можно приобрести только в том муниципальном образовании, где семья постоянно проживает. При этом супруги сами выбирают застройщика и объект.
Поддержку могут получить семьи, признанные нуждающимися в жилье, если на момент постановки на учет супругам было не более 35 лет.