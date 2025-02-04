В Москве разработали уникальный вентиляционный отвод

— Более 30 лет прямоугольные отводы для систем вентиляции собирались вручную. Потребность рынка в этом изделии очень большая. Мы разработали и изготовили с нуля уникальную автоматизированную линию, которая не только исключила ручной труд, но и позволила значительно увеличить объем производства с улучшенными характеристиками изделия, — отметил генеральный директор предприятия Кирилл Прахов.