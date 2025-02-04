ЦБ предупредил об активном распространении в соцсетях мифов о цифровом рубле

В соцсетях и мессенджерах в последнее время стали активно распространяться призывы избегать использования цифрового рубля и писать отказы от подключения цифровых кошельков. Авторы рассылок рассказывают, как написать такое заявление и куда его отправить. В Госдуме уже сообщили о появлении фейка о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии в цифровой валюте. В Центробанке подобные сообщения назвали «очередным мифом», который не соответствует действительности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».