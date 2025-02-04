В Минске появилась вакансия с зарплатой больше 20 тыс. рублей. Что за компания ее предлагает?

Что известно об этом нанимателе? Это российская IT-компания. Она оказывает широкий спектр услуг — от разработки программного обеспечения до консалтинга и автоматизации, а также занимается разработкой сайтов (от лаконичных визиток до многофункциональных интернет-магазинов) и мобильных приложений.