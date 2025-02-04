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В Минске появилась вакансия с зарплатой больше 20 тыс. рублей. Что за компания ее предлагает?

В общереспубликанском банке вакансий несколько дней назад появилось сразу несколько вакансий с зарплатой свыше 20 тыс. рублей. Узнали, какие специалисты нужны и что за компания их набирает.

Источник: AP 2024

Заработную плату в районе 20 тыс. рублей обещают инженерам-программистам и программистам. Вакансии разместила компания ООО «ФлексиТеч».

Также компании нужны тестировщики, системные аналитики и руководитель проекта. Всего в компании было заявлено 22 вакансии. Например, тестировщику готовы платить от 13 660 до 15 360 рублей, руководителю проекта — от 14 340 до 22 190 рублей.

Отметим, что средняя зарплата по итогам декабря с сфере информации и связи составила около 7,4 тыс. рублей.

Что известно об этом нанимателе? Это российская IT-компания. Она оказывает широкий спектр услуг — от разработки программного обеспечения до консалтинга и автоматизации, а также занимается разработкой сайтов (от лаконичных визиток до многофункциональных интернет-магазинов) и мобильных приложений.

В Беларуси о компании известно немного, юрлицо было зарегистрировано в сентябре 2024 года. Вид деятельности указан как «консультационные услуги в области компьютерных технологий».