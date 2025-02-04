В Минске появилась вакансия с зарплатой больше 20 тыс. рублей. Что за компания ее предлагает?

Заработную плату в районе 20 тыс. рублей обещают инженерам-программистам и программистам. Вакансии разместила компания ООО «ФлексиТеч».
Также компании нужны тестировщики, системные аналитики и руководитель проекта. Всего в компании было заявлено 22 вакансии. Например, тестировщику готовы платить от 13 660 до 15 360 рублей, руководителю проекта — от 14 340 до 22 190 рублей.
Отметим, что средняя зарплата по итогам декабря с сфере информации и связи составила около 7,4 тыс. рублей.
Что известно об этом нанимателе? Это российская IT-компания. Она оказывает широкий спектр услуг — от разработки программного обеспечения до консалтинга и автоматизации, а также занимается разработкой сайтов (от лаконичных визиток до многофункциональных интернет-магазинов) и мобильных приложений.
В Беларуси о компании известно немного, юрлицо было зарегистрировано в сентябре 2024 года. Вид деятельности указан как «консультационные услуги в области компьютерных технологий».