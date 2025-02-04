В налоговой рассказали, когда можно не платить за поездку в такси

Нет чека — нет оплаты
Одно из важных требований к водителям такси — выдача чека пассажиру. Платежный документ защищает права тех, кто решил совершить поездку.
Поэтому, если у водителя не работает (сломалось) или выключено кассовое оборудование (а, значит он не выдаст чек), пассажир может отказаться от поездки или не платить за уже проделанный путь. Это предусмотрено законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
Требовать чек пассажир не может, только когда оплатил услугу банковской картой.
Наказание для таксистов
В налоговой напомнили и об ответственности водителей, которые нарушают порядок приема платежей.
Например, взял деньги и не выдал чек. За такое может последовать штраф в 30 базовых величин (сегодня это 1260 рублей). Если нарушение повторяется два и более раз в течение года, водителя исключат из «Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».
Куда жаловаться?
Как рассказала Смартпресс председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша, от числа нарушений прав потребителей по всей стране, жалобы на службу такси составляют около 1%.
Чтобы защитить свои права, вы можете пожаловаться на нарушения, если в такси:
- нет информации о перевозчике, водителе, автомобиле в Реестре;
- не включено, неисправно кассовое оборудование;
- не выдали чек;
- размер оплаты не соответствует стоимости в чеке;
- в чеке нет следующих реквизитов: наименования автомобильного перевозчика, УНП, госномера автомобиля, даты и времени начала и окончания поездки, общей стоимости услуг, уникального идентификатора (24 буквенно-цифровых символа и QR-код).
Написать можно через систему «обращения.бел» или позвонить в «Контакт-центр» налоговых органов по номеру 189 (для всех операторов связи), или по номеру 8 (017) 229 79 79.