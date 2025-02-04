В налоговой рассказали, когда можно не платить за поездку в такси

Например, взял деньги и не выдал чек. За такое может последовать штраф в 30 базовых величин (сегодня это 1260 рублей). Если нарушение повторяется два и более раз в течение года, водителя исключат из «Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».