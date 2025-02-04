Стало известно, сколько улиц отремонтируют в Новосибирске в этом году

В числе участков, которые будут приведены в нормативное состояние, в 2025 году — завершение ремонта улицы Мира, а также комплексный ремонт ещё 12 участков, включая Северный проезд, улицы Тружеников, Техническую, Больничную и Даргомыжского. Кроме того, отремонтируют участки на улицах Бориса Богаткова, проспекте Димитрова, улицах Ленина, Объединения, Пихтовой, Гурьевской и Зелёной Горке.