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Жители Челябинской области задолжали за капремонт 6,8 млрд рублей

В Челябинской области долг по взносам за капитальный ремонт составляет 6,8 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции во вторник, 4 февраля, рассказал генеральный директор Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктор Тихоненко.

Источник: Pchela.News

— Сумма достаточно большая, но при этом у нас с 2022 года хорошая динамика как по взысканию, так и по повышению процента собираемости. У нас за прошлый год собираемость составила 97,98%, — подчеркнул он.

В Челябинской области выделяются средства для привлечения сторонних организаций, которые занимаются взысканием долгов. В прошлом году за счёт взыскания было возвращено более 530 миллионов рублей. До выдачи судебного приказа южноуральцы вернули ещё порядка 230 миллионов рублей.

В целом в 2024 году в регионе было проведено более пяти тысяч видов работ по капитальному ремонту в 1407 многоквартирных домах. На эти цели было потрачено более 4,5 миллиардов рублей. В 2025 году запланировано провести 5,5 тысяч видов работ на сумму 5,7 миллиарда рублей.

ЖКХ