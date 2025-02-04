Пассажирооборот воздушного транспорта в Беларуси в 2024 году увеличился на 8,5%

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2024 году пассажирооборот воздушного транспорта увеличился на 8,5% к уровню 2023 года. Такие данные на итоговой коллегии Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, которая прошла на базе Белорусской государственной академии авиации, назвал руководитель департамента Игорь Голуб, сообщает БЕЛТА.