Пассажирооборот воздушного транспорта в Беларуси в 2024 году увеличился на 8,5%

Новые маршруты и безопасность полетов. Директор Департамента по авиации о задачах отрасли на 2025 год.
Объем перевезенных пассажиров возрос на 13,5%, количество обслуженных пассажиров в аэропортах республики — на 16,9%.
В 2024 году авиакомпания «Белавиа» выполняла регулярные рейсы из Национального аэропорта Минск, аэропортов Гомель и Брест в 23 аэропорта 11 государств. Рейсы на регулярной основе в/из Национального аэропорта Минск осуществляли 12 перевозчиков. На объектах гражданской авиации в полном объеме обеспечена авиационная безопасность.
В рамках реализации инвестиционного проекта в первом полугодии 2024 года на Минском заводе гражданской авиации № 407 введен в эксплуатацию комплекс по смывке и покраске наружной поверхности воздушных судов и техническому обслуживанию воздушных судов.
Широкий спектр инициатив реализован в сфере международной деятельности. Департамент по авиации проводит активную работу по расширению нормативной правовой базы и увеличению количества соглашений о воздушном сообщении с иностранными государствами.
В работе коллегии приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, заместитель министра экономики Владимир Наумович, представители республиканских органов государственного управления и руководители авиационных организаций. Проанализированы реализация государственных программ «Транспортный комплекс» и «Энергосбережение» на 2021−2025 годы, итоги работы авиационной отрасли в 2024 году.