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Пассажирооборот воздушного транспорта в Беларуси в 2024 году увеличился на 8,5%

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2024 году пассажирооборот воздушного транспорта увеличился на 8,5% к уровню 2023 года. Такие данные на итоговой коллегии Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, которая прошла на базе Белорусской государственной академии авиации, назвал руководитель департамента Игорь Голуб, сообщает БЕЛТА.

Новые маршруты и безопасность полетов. Директор Департамента по авиации о задачах отрасли на 2025 год.

Объем перевезенных пассажиров возрос на 13,5%, количество обслуженных пассажиров в аэропортах республики — на 16,9%.

В 2024 году авиакомпания «Белавиа» выполняла регулярные рейсы из Национального аэропорта Минск, аэропортов Гомель и Брест в 23 аэропорта 11 государств. Рейсы на регулярной основе в/из Национального аэропорта Минск осуществляли 12 перевозчиков. На объектах гражданской авиации в полном объеме обеспечена авиационная безопасность.

В рамках реализации инвестиционного проекта в первом полугодии 2024 года на Минском заводе гражданской авиации № 407 введен в эксплуатацию комплекс по смывке и покраске наружной поверхности воздушных судов и техническому обслуживанию воздушных судов.

Широкий спектр инициатив реализован в сфере международной деятельности. Департамент по авиации проводит активную работу по расширению нормативной правовой базы и увеличению количества соглашений о воздушном сообщении с иностранными государствами.

В работе коллегии приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, заместитель министра экономики Владимир Наумович, представители республиканских органов государственного управления и руководители авиационных организаций. Проанализированы реализация государственных программ «Транспортный комплекс» и «Энергосбережение» на 2021−2025 годы, итоги работы авиационной отрасли в 2024 году.