В Самарской области изменили даты получения пенсий и соцвыплат через банки

В Самарской области изменились даты получения пенсий и социальных выплат при доставке через банки. С февраля 2025 года выплаты будут поступать дважды в месяц, вместо трех раз, как это было ранее. Об этом сообщили в ОСФР по Самарской области.
Так, 17 числа средства будут поступать получателям в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, а также в Сызранском, Шигонском и Ставропольском районах. А 14 числа деньги будут зачисляться получателям пенсий и социальных выплат в Самаре и других городах и районах области.
При возникновении вопросов жителям Самарской области советуют звонить в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: