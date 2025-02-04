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В Самарской области изменили даты получения пенсий и соцвыплат через банки

Жители Самарской области начнут с февраля получать пенсии через банки 14 и 17 числа.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области изменились даты получения пенсий и социальных выплат при доставке через банки. С февраля 2025 года выплаты будут поступать дважды в месяц, вместо трех раз, как это было ранее. Об этом сообщили в ОСФР по Самарской области.

Так, 17 числа средства будут поступать получателям в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, а также в Сызранском, Шигонском и Ставропольском районах. А 14 числа деньги будут зачисляться получателям пенсий и социальных выплат в Самаре и других городах и районах области.

При возникновении вопросов жителям Самарской области советуют звонить в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100−00−01. Также всю актуальную информацию можно найти на официальных страницах СФР по Самарской области в социальных сетях.