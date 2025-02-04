Таксистов Молдовы вынуждают выходить на протесты: Пассажиры с опаской наблюдают за ситуацией — повысятся ли опять тарифы

Таксисты выйдут на протесты, если власть не выполнит их требования.
В своём заявлении таксисты сообщили следующее:
— решение Нацбанка Молдовы об увеличении ставок автострахования было принято без консультаций, нарушен принцип прозрачности;
— это решение увеличит доходы страховых компаний и отрицательно повлияет на права перевозчиков и пассажиров;
— нет статистики по ДТП с участием такси за последние 5 лет, несмотря на запросы.
Таксисты требуют в течение недели пересмотреть решение о повышении тарифов на страхование, а также провести независимую экономическую экспертизу этих решений.