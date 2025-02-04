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Продажи нового совместного с Volvo седана Geely Preface стартуют в Беларуси

Созданный в коллаборации с Volvo новый Geely Preface скоро поступит в продажу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На белорусском рынке в ближайшее время стартуют продажи нового седана Geely Preface, сообщает av.by.

Так, в январе стало известно, что «Джили Префейс» получил в Беларуси одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Новинка уже есть на территории завода «Белджи».

И сообщается, что продажи четырехдверного седана в Беларуси должны стартовать уже в ближайшее время. Хотя пока держат в секрете комплектацию и стоимость «Джили Префейс» для белорусского рынка.

В соседней России флагманский седан реализуется с августа 2024-го. Известно, что «Префейс» создается в сотрудничестве с «Вольво».

Тем временем в НАН заявили, что белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с выводом валюты за границу: «Они что, лично сами заработали эти деньги?».