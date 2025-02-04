Продажи нового совместного с Volvo седана Geely Preface стартуют в Беларуси

На белорусском рынке в ближайшее время стартуют продажи нового седана Geely Preface, сообщает av.by.
Так, в январе стало известно, что «Джили Префейс» получил в Беларуси одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Новинка уже есть на территории завода «Белджи».
И сообщается, что продажи четырехдверного седана в Беларуси должны стартовать уже в ближайшее время. Хотя пока держат в секрете комплектацию и стоимость «Джили Префейс» для белорусского рынка.
В соседней России флагманский седан реализуется с августа 2024-го. Известно, что «Префейс» создается в сотрудничестве с «Вольво».
Тем временем в НАН заявили, что белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с выводом валюты за границу: «Они что, лично сами заработали эти деньги?».