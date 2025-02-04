Росприроднадзор внепланово проверяет нижегородские автозаводы

Так, например, в 2024 году на ООО «ПАЗ» Росприроднадзор зафиксировал 40 нарушений, на «Нижегородских автокомпонентах» — более 30, на «Нижегородских моторах» — свыше 10. Тогда юрлица и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности и штрафам. Сроки на исправление нарушений истекли, поэтому сейчас проводится контроль исполнения.