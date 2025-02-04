Росприроднадзор внепланово проверяет нижегородские автозаводы

Согласно информации, с незапланированной проверкой инспекторы побывали на ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Нижегородские моторы» и ООО «Нижегородские автокомпоненты».
Отмечается, что такие внезапные визиты осуществляются на основе выявления нарушений ранее.
Так, например, в 2024 году на ООО «ПАЗ» Росприроднадзор зафиксировал 40 нарушений, на «Нижегородских автокомпонентах» — более 30, на «Нижегородских моторах» — свыше 10. Тогда юрлица и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности и штрафам. Сроки на исправление нарушений истекли, поэтому сейчас проводится контроль исполнения.
Ранее сообщалось, что более 40 нарушений природоохранного законодательства зафиксировано на ООО «ПАЗ».
В числе прочего, на предприятии зарегистрировали 28 стационарных и передвижных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ. Однако, по данным специалистов надзорного органа, соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов контролируется не в полном объёме. Также установлено, что не в полностью реализуются мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Сообщалось также, что «СпецРемСтрой» оштрафовано на 700 тыс. за экологические нарушения в Нижегородской области.
Основанием стало обращение Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры о нарушении требований законодательства. Этот данный факт подтвердили. Инспекторы обнаружили на территории, принадлежащей юрлицу, склад с химическими реактивами. Двери одноэтажного здания были открыты, а остекление окон частично нарушено, некоторые стеклянные банки с веществом были разбиты, наклейки с названиями частично отсутствовали, частично не читались.