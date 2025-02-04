Всемирный банк рекомендует Казахстану повысить ставку НДС

Согласно прогнозу, в 2025 году ВВП Казахстана вырастет на 4,5−5,0% за счет увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки. Ожидается также постепенное снижение инфляции — до 7,5−8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Однако риски, связанные с расширением бюджетных расходов и волатильностью валюты, могут сохранять инфляционное давление выше целевого уровня.