Всемирный банк рекомендует Казахстану повысить ставку НДС

Всемирный банк представил доклад «Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций», в котором оцениваются перспективы казахстанской экономики и предлагаются меры для повышения фискальной устойчивости, сообщает ИА El.kz.
Согласно прогнозу, в 2025 году ВВП Казахстана вырастет на 4,5−5,0% за счет увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки. Ожидается также постепенное снижение инфляции — до 7,5−8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Однако риски, связанные с расширением бюджетных расходов и волатильностью валюты, могут сохранять инфляционное давление выше целевого уровня.
Основные вызовы для экономики
Ключевые риски, обозначенные в докладе, включают снижение мирового спроса на нефть и колебания ее цен, продолжающееся фискальное расширение, а также влияние экстремальных погодных условий на инфраструктуру и экономическую активность.
«Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025—2026 годах. Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем», — отметил Андрей Михнев, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане.
Необходимость налоговой реформы
Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает возможности финансирования государственных услуг и долгосрочных приоритетов.
Доклад предлагает комплексную программу налоговой реформы, включающую:
переход к прогрессивной системе подоходного налога, отказ от неэффективных налоговых льгот, реформу НДС, повышение акцизных налогов в соответствии с экологическими целями, улучшение налогового администрирования.
Текущее состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций, необходимых для повышения производительности и обеспечения стабильных и качественных услуг. В этой связи в докладе подчеркивается важность увеличения фискальных доходов для финансирования долгосрочного развития страны.