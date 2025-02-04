В Казани по новому нацпроекту капремонт сделают на 12 участках дорог

В Казани на 12 участках дорог будет произведен капитальный ремонт в рамках нового нацпроекта Инфраструктура для жизни. Работы начнутся весной, когда суточная температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.