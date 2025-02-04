Омским чиновникам урежут компенсации за отели

В Омской области хотят ограничить чиновникам сумму компенсации за проживание в гостиницах во время командировок. Сейчас государственные служащие получают возмещение по фактическим затратам, но если изменения вступят в силу, то максимальная сумма компенсации составит 12 тысяч рублей в сутки. Соответствующий проект указа появился на портале регионального правительства, о чём сообщает «РБК Омск».
Ранее эту норму не ограничивали — чиновникам компенсировали любые расходы на проживание. Такая практика сложилась при предыдущем губернаторе Александре Буркове. Теперь же, если чиновник выберет номер дороже 12 тысяч рублей, разницу придется оплачивать из собственного кармана.
Кроме того, если командированный не сможет подтвердить расходы на проживание документально, он получит лишь 30% от нормы суточных, которая сейчас составляет 300 рублей. Этот пункт остается неизменным.