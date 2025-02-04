Омским чиновникам урежут компенсации за отели

В Омской области хотят ограничить чиновникам сумму компенсации за проживание в гостиницах во время командировок. Сейчас государственные служащие получают возмещение по фактическим затратам, но если изменения вступят в силу, то максимальная сумма компенсации составит 12 тысяч рублей в сутки. Соответствующий проект указа появился на портале регионального правительства, о чём сообщает «РБК Омск».