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18 млн рублей выделено на борьбу с борщевиком в Нижегородской области

18 млн рублей выделено на борьбу с борщевиком Сосновского в 2025 году в Нижегородской области, сообщили НИА «Нижний Новгород» в облправительстве.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Деньги пойдут на обработку земель сельхозназначения. Информация о распространении этого растения учитывается при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. При этом из ответа на наш запрос следует, что если борщевик растёт на земле, находящейся в чьей-либо собственности, то ответственность за его обработку лежит на собственнике. Кстати, примерно столько же денег на эти цели было выделено в регионе и в том году.

Ранее сообщалось, что меры по борьбе с борщевиком обсудили в нижегородском Заксобрании.

сельское хозяйство